В Красноярске детские сады готовятся к 9 Мая: от мультфильма до праздничных площадок

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Красноярск готовится к празднованию Дня Победы. В городе оформляют улицы и фасады, в учреждениях культуры идут репетиции, проспект имени газеты «Красноярский рабочий» готовят к торжественному шествию.
К подготовке присоединились и детские сады. Воспитанники 26-го детского сада создали мультфильм из рисунков с поздравлениями к 9 Мая. Работу собрали из детских иллюстраций, посвященных теме Победы.
В детских садах оформляют тематические стенгазеты, готовят аппликации с гвоздиками и голубями мира, разучивают песни военных лет. Подготовка затрагивает как помещения, так и прилегающие территории.
В 169-м детском саду Кировского района оформление вышло за пределы групп. Пространство вокруг учреждения украшают к празднику.
Для воспитанников готовят праздничную линейку со стихами и музыкальной программой.
Подготовка проходит во всех районах города и включает участие детей, педагогов и родителей, сообщили в главном управлении образования Красноярска.