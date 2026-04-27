В Красноярске детские сады готовятся к 9 Мая: от мультфильма до праздничных площадок

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Красноярск готовится к празднованию Дня Победы. В городе оформляют улицы и фасады, в учреждениях культуры идут репетиции, проспект имени газеты «Красноярский рабочий» готовят к торжественному шествию.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Красноярск готовится к празднованию Дня Победы. В городе оформляют улицы и фасады, в учреждениях культуры идут репетиции, проспект имени газеты «Красноярский рабочий» готовят к торжественному шествию.

К подготовке присоединились и детские сады. Воспитанники 26-го детского сада создали мультфильм из рисунков с поздравлениями к 9 Мая. Работу собрали из детских иллюстраций, посвященных теме Победы.

В детских садах оформляют тематические стенгазеты, готовят аппликации с гвоздиками и голубями мира, разучивают песни военных лет. Подготовка затрагивает как помещения, так и прилегающие территории.

В 169-м детском саду Кировского района оформление вышло за пределы групп. Пространство вокруг учреждения украшают к празднику.

Для воспитанников готовят праздничную линейку со стихами и музыкальной программой.

Подготовка проходит во всех районах города и включает участие детей, педагогов и родителей, сообщили в главном управлении образования Красноярска.