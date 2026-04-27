В Пермском крае 1 мая ограничат продажу алкогольной продукции

Продажу алкогольной продукции ограничат в Пермском крае 1 мая, сообщает мэрия.
В Праздник Весны и Труда в краевой столице, как и во всём регионе, вновь введут запрет на реализацию алкоголя. Исключением станет продажа продукции в местах общественного питания.
За нарушение запрета грозит штраф от 20 до 40 тысяч рублей на должностных лиц и от 100 до 300 тысяч — на юридических.
Напомним, с 1 марта 2026 года в Пермском крае ужесточили правила продажи алкоголя. В первую очередь, изменение коснулось времени реализации — его сократили на час. Теперь купить алкоголь можно с 8:00 до 22:00.
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что сотрудники краевого ФСБ задержали жителя Свердловской области, который продавал контрафактный алкоголь. Во время обыска у мужчины изъяли 2,7 тысячи литров несанкционированных напитков.