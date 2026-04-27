На Речном вокзале в Самаре установят дополнительные ярмарочные павильоны

Самара и Тольятти победили во всероссийском конкурсе проектов по обустройству туристического кода центра города, благодаря чему в Самаре на Речном вокзале уставят новые ярмарочные павильоны за счет федерального бюджета. Об этом рассказал губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.
«Работу по развитию туризма в Самарской области будем непременно усиливать. В том числе путем создания современной инфраструктуры, привлечения в отрасль инвесторов. Потенциал большой — наша задача его эффективнее реализовывать», — написал глава региона в MAX.
Помимо этого, в Автозаводском районе Тольятти сделают навигацию и установят малые архитектурные формы, смотровые площадки и декоративные элементы. В сквере имени Полякова планируют установить памятник первому гендиректору АВТОВАЗа.