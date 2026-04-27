На Речном вокзале в Самаре установят дополнительные ярмарочные павильоны

Самара и Тольятти победили во всероссийском конкурсе проектов по обустройству туристического кода центра города, благодаря чему в Самаре на Речном вокзале уставят новые ярмарочные павильоны за счет федерального бюджета. Об этом рассказал губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.