На Речном вокзале в Самаре установят дополнительные ярмарочные павильоны

В Самаре и Тольятти обустроят центр города.

Источник: Комсомольская правда

Самара и Тольятти победили во всероссийском конкурсе проектов по обустройству туристического кода центра города, благодаря чему в Самаре на Речном вокзале уставят новые ярмарочные павильоны за счет федерального бюджета. Об этом рассказал губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

«Работу по развитию туризма в Самарской области будем непременно усиливать. В том числе путем создания современной инфраструктуры, привлечения в отрасль инвесторов. Потенциал большой — наша задача его эффективнее реализовывать», — написал глава региона в MAX.

Помимо этого, в Автозаводском районе Тольятти сделают навигацию и установят малые архитектурные формы, смотровые площадки и декоративные элементы. В сквере имени Полякова планируют установить памятник первому гендиректору АВТОВАЗа.

