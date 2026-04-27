Жителей Красноярского края предупредили о подъёме уровня воды в реках

Подъём воды ожидается в центральных и южных районах края.

В центральных и южных районах Красноярского края ожидается подъём воды в реках. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС России.

По данным метеослужб, в ближайшие сутки на реках сохранится рост уровня воды. На Ое, Тубе, Каче, Чулыме и их притоках возможен подъём от 0,1 до 0,6 метра.

На реке Кебеж у деревни Григорьевка и на Чулыме возле населённого пункта Красный Завод вода уже вышла на пойму. Специалисты прогнозируют достижение неблагоприятных отметок, что грозит подтоплением низких участков и, возможно, затоплением огородов.

Ранее мы сообщали, что в Шушенском спасатели вывезли двух девочек с затапливаемого острова.