Жителей Красноярского края предупредили о подъёме уровня воды в реках

В центральных и южных районах Красноярского края ожидается подъём воды в реках. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС России.
По данным метеослужб, в ближайшие сутки на реках сохранится рост уровня воды. На Ое, Тубе, Каче, Чулыме и их притоках возможен подъём от 0,1 до 0,6 метра.
На реке Кебеж у деревни Григорьевка и на Чулыме возле населённого пункта Красный Завод вода уже вышла на пойму. Специалисты прогнозируют достижение неблагоприятных отметок, что грозит подтоплением низких участков и, возможно, затоплением огородов.
