Минчанин зарезал приятеля, который хвастался своей службой в спецназе

Минчанин зарезал знакомого, который хвастался своей службой в спецназе и способностями, рассказали агентству «Минск-Новости» в прокуратуре Фрунзенского района.
Правоохранители выяснили, что в феврале 2026 года 48-летний мужчина выпивал вместе с 35-летним знакомым. Приятель хвастался, что может убить человека одним ударом дужки от очков, и постоянно рассказывал о подразделении спецназа, в котором якобы когда-то служил. Минчанин побаивался друга, так как тот был намного выше и крупнее его.
В тот же день фигуранты оказались в квартире сожительницы обвиняемого на улице Чигладзе, где продолжили застолье. В какой-то момент между ними возник конфликт, минчанин принес с кухни нож и несколько раз ударил жертву в область бедер и руку. Женщина вызвала скорую помощь, но спасти потерпевшего врачи не успели. В результате повреждения бедренной артерии и вены мужчина умер от кровопотери. У него остался шестилетний сын.
Об обвиняемом известно, что он нигде официально трудоустроен не был, ранее был неоднократно судим и имеет не снятую и не погашенную судимость. Ему инкриминируют умышленное причинение тяжкого телесного вреда, повлекшего по неосторожности смерть человека (ч.3 ст. 147 Уголовного кодекса Беларуси), за что минчанин может сесть в тюрьму на 15 лет.
Эксперт установил, что обвиняемый нуждается в принудительном лечении от хронического алкоголизма. До суда он будет находиться под стражей.
