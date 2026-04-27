Сокращённая неделя началась у нижегородцев 27 апреля — 3 мая

Текущая рабочая неделя с 27 по 30 апреля будет сокращенной и продлится всего четыре дня.
Пятница, 1 мая, официально объявлена выходным днем, что обеспечит гражданам трехдневный период отдыха, включая субботу и воскресенье (2 и 3 мая). Четверг, 30 апреля, является предпраздничным рабочим днем, поэтому его продолжительность сокращается на один час.
Аналогичный график ожидает россиян и на следующей неделе, приуроченной к Дню Победы. Трудовой период с 4 по 8 мая также станет четырехдневным: пятница, 9 мая, будет выходным днем, за которым последуют традиционные суббота и воскресенье.
Ранее сообщалось, что первомай в Нижнем Новгороде пройдет без шествия коммунистов.