Хабаровский парк «Динамо» одевают в зеленый наряд

В парке «Динамо», что в центре Хабаровска, высаживают миндаль трехлопастной — кустарник, очень похожий на сакуру и цветущее не менее шикарно, различные виды вишни, сирень, гортензию, пузыреплодник, кизильник, рододендрон даурский и другие виды растительности. Конечно же, важные критерии отбора — красивое цветение и устойчивость к нашему климату.
— Сквер сакуры на городских прудах — это, пожалуй, один из самых масштабных проектов, которые мы воплощаем. В этом и следующем году мы не ожидаем пышного цветения — саженцы должны прижиться. Но весной 2028 года сакура, точнее, миндаль трехлопастной должен раскрыть всю свою красоту. Высадили сто кустарников, при необходимости добавим, — рассказала зам директора «Горзеленстрой» по коммерческим вопросам Елена Луценко.
Параллельно с будущим сквером озеленители облагораживают и остальную территорию парка «Динамо». Здесь в летний зной любит прогуливаться множество хабаровчан, так что нужно успеть до наплыва посетителей. Работы начались задолго до весны: снесли старые деревья, подготовили почву, саженцы и рассаду в теплицах «Горзелестроя». Сейчас предстоит высадить тридцать деревьев, около полутора тысяч кустарников, в том числе так называемые бордюрные — они образуют живые изгороди.
— Каждое растение и дерево цветет в определенный период, поэтому породы подбираем так, чтобы цветение было волнами. Много высадили сирени — порядка 50 кустов, думаю, будем досаживать в следующие годы. Триста спирей, которые тоже цветут очень красиво и обильно. Очень давно не высаживали багульник, он же рододендрон даурский. Это наш дальневосточный вид, занесенный в Красную книгу, — продолжила Елена Мечеславовна. — Также высадили гортензию — она цветет с июля по октябрь, рекордсмен по длительности цветения, вишню Сахалинскую, кизильник блестящий, пузыреплодник.
Весь этот титанический труд направлен на одно: чтобы парк «Динамо» превратился в яркую точку притяжения. Чтобы сюда приходили любоваться роскошной дальневосточной природой и хабаровчане, и гости города.