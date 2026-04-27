В Волгограде 27 апреля похоронят полковника МЧС Ивана Бузина с женой

Сегодня, 27 апреля, на Кировском кладбище Волгограда похоронят полковника внутренней службы Ивана Бузина и его супругу Оксану. Супруги погибли в Херсонской области в ночь с 23 на 24 апреля 2026 года во время атаки украинского беспилотника. Об этом сообщает канал «Ритуальный патруль».
Иван Бузин служил в главном управлении МЧС России по Херсонской области. В ведомстве отметили, что он много лет проработал в системе МЧС, обеспечивая безопасность граждан от чрезвычайных ситуаций. Семье погибшего обещали всестороннюю поддержку — материальную и психологическую помощь.
В пресс-службе регионального МЧС сообщили, что похороны пройдут на кладбище Кировского района Волгограда в 13 часов.
