Эксперты рассказали о сезонном изменении цен на товары в Красноярском крае

В марте в Красноярском крае годовая инфляция опустилась ниже 6%, замедлился и месячный темп роста цен. Об этом сообщили в Центробанке, отметив, что с приходом весны отчетливо проявляется влияние сезонных факторов.
Так, сельхозпроизводители снизили расходы на отопление теплиц, и огурцы на полках магазинов региона за месяц стали дешевле почти на 30%. Также понизились в стоимости зелень, лук и чеснок.
В целом если цены на овощи сравнивать с мартом прошлого года, то все они подешевели, наиболее сильно — капуста, чеснок и лук. Последний в большом количестве везут в Красноярский край из Казахстана, где в этом сезоне рекордный урожай.
Также с приходом тепла вырос спрос на новые велосипеды и мотоциклы. Это позволило ретейлерам повысить цены на эти товары в среднем на 2%, перенося в них издержки на аренду, логистику и хранение, говорят эксперты. При этом за год детские велосипеды подешевели, взрослые модели подорожали, а мотоциклы практически не изменились в цене.
Еще подорожали в марте товары для сада и огорода. К примеру, земля для растений выросла в цене на 4%, за год рост был более существенным — на 14%.
«Мартовская статистика показывает, что инфляция в Красноярском крае замедляется, и это устойчивый тренд. Мы видим классическую сезонную динамику: дешевеют овощи благодаря снижению издержек производителей и хорошему урожаю у поставщиков. Это позитивная новость для жителей края. В то же время рост цен на велосипеды, мотоциклы, товары для сада и огорода отражает сезонный всплеск спроса и перенос бизнесом операционных издержек. Это временные факторы», — прокомментировал управляющий Отделением Красноярск Банка России Сергей Журавлев.
По прогнозам регулятора, в текущем году рост цен в стране продолжит замедляться и опустится до 4,5−5,5%, а в 2027 году и в дальнейшем будет вблизи 4% за год.
