В Хабаровском крае изменится график работы Почты России на майские

В Хабаровском крае на период майских праздников изменится режим работы отделений Почты России, — сообщает Минцифры Хабаровского края.
В предпраздничные дни — 30 апреля и 8 мая — рабочий день отделений будет сокращён на один час.
1 и 9 мая почтовые отделения работать не будут.
С 4 по 8 мая они продолжат работу в обычном режиме по всей стране.
В праздничные дни почтальоны не будут доставлять почтовые отправления и периодические печатные издания. При этом пенсии и пособия будут доставляться по графику, согласованному с региональными отделениями Социального фонда России.
Актуальное расписание работы отделений можно уточнить на сайте pochta.ru или в мобильном приложении Почты России.