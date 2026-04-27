Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Хабаровском крае изменится график работы Почты России на майские

1 и 9 мая отделения будут закрыты.

В Хабаровском крае на период майских праздников изменится режим работы отделений Почты России, — сообщает Минцифры Хабаровского края.

В предпраздничные дни — 30 апреля и 8 мая — рабочий день отделений будет сокращён на один час.

1 и 9 мая почтовые отделения работать не будут.

С 4 по 8 мая они продолжат работу в обычном режиме по всей стране.

В праздничные дни почтальоны не будут доставлять почтовые отправления и периодические печатные издания. При этом пенсии и пособия будут доставляться по графику, согласованному с региональными отделениями Социального фонда России.

Актуальное расписание работы отделений можно уточнить на сайте pochta.ru или в мобильном приложении Почты России.