В Хабаровске спасли зрение недоношенного малыша с Камчатки

Врачи Хабаровского филиала Микрохирургии глаза вернули зрение трёхмесячному Лёше с Камчатки, сообщает правительство Хабаровского края. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Мальчик родился на 25 й неделе беременности с весом всего 720 граммов. Первую операцию — криокоагуляцию сетчатки — провели в Петропавловске Камчатском. Однако ретинопатия недоношенных продолжала прогрессировать, поэтому после периода ожидания ребёнка направили на лечение в Хабаровск.
Специалисты клиники выбрали комбинированную тактику лечения. Директор филиала, кандидат медицинских наук Максим Пшеничнов провёл лазеркоагуляцию сетчатки на одном глазу. На втором глазу работу выполнил заведующий отделением витреоретинальной хирургии № 1 Николай Мащенко: он осуществил эндовитреальное вмешательство через микроскопический доступ 27G, устранил спайки между стекловидным телом и сетчаткой и дополнительно обработал глаз лазером. Такой подход минимизировал травмирование нежных тканей глаза ребёнка.
На протяжении всех операций анестезиологи и медицинские сёстры тщательно контролировали состояние малыша — отслеживали дыхание, пульс и температуру. Вмешательства прошли успешно, осложнений не возникло.
Сейчас ребёнок выписан и вместе с мамой вернулся на Камчатку. Хабаровский филиал МНТК обеспечит дистанционное наблюдение за его состоянием. Лечение проведено в рамках задач президентского нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
