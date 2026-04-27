Родителей подростков-мотоциклистов оштрафовали в Городецком округе

В результате мероприятий инспекторы выявили 11 несовершеннолетних, которые управляли мотоциклами и квадроциклами. Всех законных представителей привлекли к ответственности за ненадлежащее воспитание, а материалы направили в комиссию по делам несовершеннолетних. В шести случаях родители к тому же заплатят по 30 тысяч рублей — за передачу управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления средством.
Всю технику, на которой катались подростки, изъяли и поместили на спецстоянку. В Госавтоинспекции напомнили, что дать ребенку ключи от мотоцикла — это значит рискнуть самым дорогим. Штрафы и административные меры здесь лишь малая часть того, чем может обернуться такая беспечность.