Нижегородские артисты сыграли в новом сезоне сериала «Универ»

4 мая телеканал ТНТ представит премьеру комедии «Кузя. Путь к успеху» (16+). Вселенная легендарного «Универа» раскрывает своих героев в новом формате. Спин-офф расскажет историю становления Кузи в бизнесмена Эдуарда Кузьмина после громкого ухода из университета.
Про путь к невероятному успеху спин-офф рассказывает с помощью байопика: сидя в кресле студии, уже состоявшийся бизнесмен Эдуард Кузьмин вспоминает о своём возвращении в Агаповку и становлении главой местного колхоза. В центре сюжета — противостояние с местным антагонистом, который замыслил использовать Кузю для разрушения колхоза с целью последующей продажи земель под строительство платной трассы. Не подозревающий об истинных планах противника, Кузя самоотверженно работает над улучшением хозяйства, ведь для него колхоз — это олицетворение всей Агаповки.
Жителей деревни Агаповки — главу и участкового — сыграли нижегородские актёры.
«Роль я исполнял с большим интересом. Мой персонаж — это простой сержант, участковый Агаповки. Где-то он немного недотёпа, в чём-то глуповат и чудаковат, но очень обаятелен. Вместе со своим старшим напарником он вносит хаос в порядок местной жизни: ловит китайских туристов, усмиряет буйных работников в колхозе и делает вид, что он здесь главный, — поделился Олег Тарасов. — У нас с Кузей, которого играет Виталий Гогунский, были совместные сцены. Мой персонаж мешает главному герою, всё время его в чём-то подозревает. А однажды Кузя даже получает от него дубинкой по голове! Всё это, конечно, представлено в комичной истории. Надеюсь, зрителю будет забавно за нами наблюдать».
Олег Тарасов ещё в школе с интересом наблюдал за приключениями героев «Универа» и раз, что стал частью этой истории.
«Помню, когда я учился в школе, сериал периодически смотрел — было смешно и интересно. Наверное, тогда ещё никто, включая создателей, не мог предположить, что у проекта будет такая долгая жизнь, и что отдельно выйдет спин-офф про историю Кузи», — поделился артист.
Александр Чернявский в сериале сыграл отрицательного персонажа.
«Мой персонаж — глава Агаповки. Можно сказать, что он в ряду злодеев, помощник главного антагониста — Круглова в исполнении Анатолия Кота, Эта пара всё время вставляет палки в колёса главному герою: “О, давай его поставим? Пусть он будет руководителем колхоза”. Мой герой — мягкотелый, ведомый, неблаговидный и неблагородный. Мне не близка его философия. Я считаю, что надо много работать, быть честным и законопослушным, как Кузя», — поделился артист и рассказал о местах, где снимали сериал. Знаменитой Агаповкой — деревней с красивыми деревенскими пейзажами, стали несколько локаций.
«В Ростове Великом и Подмосковье, где мы снимали сцены, такие просторы и русская, деревенская природа! Конечно, иногда грустно, что профессия актёра ограничивает тебя в наслаждении подобными съёмочными местами: 7 утра, первая, вторая сцена, вагончик и опять — по кругу. После съёмок мы с женой решили, что точно приедем сюда как туристы. Если будут снимать второй сезон “Кузи”, то я точно бы посоветовал Нижегородскую область. У нас, куда ни посмотри, везде красота! Русские леса, озёра, даже районные центры. Эдуарду Кузьмину можно будет и новый бизнес открыть — ресторанный! Фирменным блюдом сделать волжскую или окскую уху из павловской рыбы», — поделился Александр Чернявский.
Вдохновила природа и Олега Тарасова. Она напомнила ему родных нижегородские просторы.
«Сам я родился в Нижегородской области, и очень люблю её природу, поэтому мне откликнулось, что съёмки сериала проходили в настоящей деревне Ярославской области. И там, и на родине природа шикарная! Подышать свежим воздухом, полюбоваться этими пейзажами и погрузиться в атмосферу: озеро, лес, деревенские дома. Действительно приятнее, чем в сниматься в киностудии, я лучше погрузился в обстоятельства роли и антураж. Ни павильон, ни хромакей, ни киностудия не смогут воссоздать подлинной деревенской обстановки», — вспоминает о съёмках артист.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что нижегородский актёр Павел Савинов сыграл в новом сезоне легендарного ситкома.