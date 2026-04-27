«ТНС энерго НН» раскрывает потенциал молодых специалистов

В «ТНС энерго НН» прошла встреча Совета молодежи компании с министром молодежной политики Нижегородской области Светланой Ануфриевой.
В ходе диалога молодые профессионалы представили свои инициативы и обсудили с региональными властями перспективы совместных проектов.
«ТНС энерго НН» не только привлекает молодых специалистов, но и создает для них площадку для самореализации. Передовые идеи помогают компании двигаться вперед, внедрять современные подходы и решения.
Активисты Совета молодежи «ТНС энерго НН» воплощают в жизнь собственные инициативы: развивающая игра «ЭнергоГонка», «Марафон интерактивных уроков “ЭнергоУроки” — повышают у студентов уровень прикладных знаний в области электроэнергетики, школьников знакомят с основами электротехники и правилами электробезопасности. Именно эти проекты стали победителями в грантовом конкурсе “Молодой Нижний” в 2025 году.
Молодежь «ТНС энерго НН» принимает участие в культурной и просветительской жизни Нижегородской области: организует волонтерские акции, спортивные соревнования и образовательные мероприятия для школьников и студентов, рассказывая о профессии энергетика.
Встреча с министром стала ещё одним шагом к укреплению сотрудничества между компанией и регионом.