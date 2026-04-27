В Красноярске открылась горячая линия по вопросам защиты от клещей

В Красноярске начала работу горячая линия по вопросам профилактики клещевого энцефалита и других инфекций, передающихся через укусы клещей. Получить консультацию специалистов Роспотребнадзора можно в будние дни по телефону: 8 (391) 226−89−50. Также круглосуточно работает единый консультационный центр по тел.: 8 800 555−49−43. Горячая линия будет работать до 10 мая. Напомним, что ранее жителям Красноярского края напомнили о мерах защиты от клещевого энцефалита.