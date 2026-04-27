Жителей Красноярского края предупредили о подтоплениях

Жителей Красноярского края предупреждают о возможных подтоплениях пониженных участков и огородов: в ближайшие сутки в южных и центральных округах сохранится рост уровня воды на 0,1−0,6 метров на реках Оя, Туба, Кача, Чулым и их притоках.