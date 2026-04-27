Жителей Красноярского края предупредили о подтоплениях

Жителей Красноярского края предупреждают о возможных подтоплениях пониженных участков и огородов: в ближайшие сутки в южных и центральных округах сохранится рост уровня воды на 0,1−0,6 метров на реках Оя, Туба, Кача, Чулым и их притоках.
В региональном МЧС добавили, что на реке Кебеж у населенного пункта Григорьевка и на реке Чулым около Красного Завода наблюдается выход воды на пойму.
Спасатели рекомендуют хозяевам частных подворий заблаговременно подготовиться к паводку.
Ранее мы писали, что с 25 марта по 1 июля в крае действует режим повышенной готовности для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с природными пожарами и половодьем.