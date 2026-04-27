В Перми и Кунгуре на день остановится ретро-поезд «Эшелон Победы»

На посещение эшелона отведут по два часа.

В Пермский край 1 мая с праздничной программой прибудет ретро-поезд «Эшелон Победы». Гостей ждут концерт, тематические фотозоны, мастер-классы на перроне и театрализованные представления о военных годах.

На станции «Пермь-2» ретро-поезд будет стоять с 12:00 до 14:00, в Кунгуре — с 18:30 до 21:05. На привокзальной площади Кунгура также впервые проведут выставку ретро-автомобилей.

«Вагоны украшены по подобию первых поездов Победы, прибывавших с фронта в 1945 году. Паровозные бригады будут одеты в форму военных лет», — дополнил информацию Центр развития туризма Пермского края.