Погибших при атаке БПЛА полковника МЧС Бузина с супругой похоронят в Волгограде

Как сообщает тг-канал «Ритуальный патруль», Ивана и Оксану похоронят на Кировском кладбище Волгограда. В полдень начнется отпевание в Свято-Никитской церкви на территории Кировского района, а в 12.30 все желающие смогут проститься со спасателем и его супругой. До этого с ними с почестями простились Херсонской области, где Иван Бузин работал в главном управлении МЧС. Супруга вместе с ним переехала и работала в новом регионе РФ в МЧС, в министерстве образования.