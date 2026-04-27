Погибших при атаке БПЛА полковника МЧС Бузина с супругой похоронят в Волгограде

В Волгограде 27 апреля 2026 года простятся с погибшим полковником МЧС Иваном Бузиным и его супругой. Киевские власти направили беспилотник на отель в Херсонской области, где жили супруги. В ночь с 23 на 24 апреля они погибли. С 2024 года семья жила на Херсонщине.
Как сообщает тг-канал «Ритуальный патруль», Ивана и Оксану похоронят на Кировском кладбище Волгограда. В полдень начнется отпевание в Свято-Никитской церкви на территории Кировского района, а в 12.30 все желающие смогут проститься со спасателем и его супругой. До этого с ними с почестями простились Херсонской области, где Иван Бузин работал в главном управлении МЧС. Супруга вместе с ним переехала и работала в новом регионе РФ в МЧС, в министерстве образования.
— Погибший сотрудник многие годы служил в системе МЧС России, добросовестно исполнял свой долг по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Он зарекомендовал себя как ответственный, грамотный и отзывчивый специалист, пользовался уважением в коллективе, — говорится в некрологе, опубликованном на сайте МЧС по Херсонской области. Коллеги пообещали оказать всестороннюю поддержку семье своего сотрудника.
— Накануне Ивану присвоили звание полковника, но сообщить ему об этом не успели, — сообщает «Ритуальный патруль».