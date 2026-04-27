Музыканты Мариинского театра дали концерт для военных в Хабаровском крае

В учебном центре Восточного военного округа в Хабаровском крае прошёл концерт артистов Мариинского театра Приморской сцены. Выступление стало частью Дальневосточного Пасхального фестиваля. Об этом сообщили в пресс-службе ВВО.
Перед военнослужащими и их семьями выступили оркестр и более десяти солистов. Для гарнизона это событие стало редкой возможностью услышать живую классическую музыку в неформальной обстановке, без сцены и привычного театрального антуража.
В программу включили известные произведения — от «Руслана и Людмилы» и «Князя Игоря» до «Кармен» и «Трубадура». Звучали как оркестровые фрагменты, так и арии, дуэты и вокальные номера, которые хорошо знакомы даже тем, кто далёк от оперной сцены.
Концерт прошёл в тёплой и живой атмосфере. Музыканты сделали ставку не только на академическое исполнение, но и на контакт с аудиторией, а завершили выступление более лёгкими и узнаваемыми композициями.
Такие встречи, отмечаю в окружном штабе, становятся для военных и их семей важной частью повседневной жизни. Они дают возможность на время отвлечься от службы и почувствовать себя частью большого культурного пространства, даже находясь вдали от крупных городских сцен.