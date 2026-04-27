Школы и детсады Калининградской области за три месяца собрали 5 тонн вторсырья

Источник: Янтарный край

В министерстве природных ресурсов и экологии Калининградской области сообщили, что с начала 2026 года школы и детские сады региона передали на переработку больше 5 тонн полезных фракций. Региональный оператор АО «ЕСОО» организовал раздельный сбор отходов в 50 образовательных учреждениях.

За последнюю неделю в рамках «Весеннего месячника по благоустройству» школьники и воспитанники детсадов собрали и отправили на предприятия по переработке свыше 2 тонн вторсырья.

Депутат Законодательного собрания Калининградской области Алексей Мендрик отметил: «Сегодня мы видим, как раздельный сбор отходов превращается в естественную ежедневную привычку для юных жителей нашего края. Это воспитание поколения ответственных граждан, для которых забота о природе является нормой жизни».

Региональный оператор бесплатно предоставляет образовательным организациям специальные контейнеры, а также берёт на себя их обслуживание и транспортировку собранных фракций до мест переработки. Для младшеклассников разработали красочные буклеты и памятки, которые в игровой форме объясняют, как правильно сортировать отходы.