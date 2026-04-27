В Ростове-на-Дону девушек привлекли к ответственности за танцы на фоне собора

В Ростове-на-Дону привлечены к административной ответственности две девушки, разместившие в интернете видео, на котором они танцуют на фоне главного храма области — Собора Рождества Пресвятой Богородицы. Об этом «РГ» сообщили в региональном управлении МВД России.
«Танцовщиц» нашли после того, как их ролик начал распространяться в соцсетях и вызвал негативный общественный резонанс. Девушек — одной из них 36 лет, второй 17 — задержали.
В полиции они признали свою вину, но объяснить, зачем это сделали, не смогли. На ростовчанок составлены административные протоколы по части 2 статьи 5.26 КоАП РФ «Умышленное публичное осквернение предметов религиозного почитания и религиозной символики».