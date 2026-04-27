Участники СВО в Калининградской области могут взять заём до 5 млн рублей под 2% годовых

гранты на запуск бизнеса. Оператор мер поддержки — центр «Мой бизнес». Предприниматели могут привлечь финансирование по программам «Начни своё дело» (от 50 тыс. до 1 млн рублей), «Начни своё дело Плюс» (до 3 млн рублей) и специальной программе «Для СВОих» (от 100 тыс. до 5 млн рублей). Ставка — 2% годовых при наличии залога и 12% без него.
Если залога недостаточно, можно воспользоваться поручительством Гарантийного фонда. Он покрывает до 70% обязательств по кредиту (до 25 млн рублей, совокупный лимит — до 60 млн рублей). Стоимость — 0,25% годовых.
Для аграрного бизнеса действует грант «Агромотиватор»: от 3 до 7 млн рублей при условии софинансирования не менее 10% и реализации проекта в течение 18 месяцев.
Предприниматели, которые трудоустраивают участников СВО или работают с этой категорией граждан, могут получить статус социального предприятия. Он открывает доступ к дополнительным программам поддержки. В 2025 году, по данным центра «Мой бизнес», льготными займами воспользовались 145 участников СВО, а гранты получили 12 агропроектов. Общий объём государственной поддержки превысил 230 млн рублей.