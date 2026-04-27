Синоптики рассказали, когда прекратятся осадки в Москве и Подмосковье

До конца текущего дня в Москве и Московской области осадки не прекратятся, следует из данных Гидрометцентра России.
Синоптики прогнозируют, что днем 27 апреля температура воздуха составит от 2 до 4 градусов тепла, будет облачно, местами пройдут сильные осадки в виде дождя и мокрого снега, возможна гололедица. Ночью осадки продолжатся, а температура воздуха упадет до минус 1 градуса.
Из прогноза Гидрометцентра следует, что 28 апреля осадки в виде мокрого снега продолжатся. Температура воздуха не изменится. Также снег продолжит выпадать 29 апреля, в этот день температура составит от 4 до 6 градусов тепла. Осадки прекратятся ночью 2 мая, однако днем местами будет идти небольшой дождь.
Ухудшение погоды в столичном регионе началось во второй половине воскресенья, 26 апреля. Причиной непогоды, по данным синоптиков, стал глубокий балтийский циклон, центр которого сместился на север европейской части России. На фоне прохождения циклона возможно снижение атмосферного давления.
Ранее Комплекс городского хозяйства Москвы сообщил, что в столице прогнозируют сильные осадки в виде мокрого снега, налипание его на проводах и деревьях, гололедицу, а также шквалистое усиление ветра с порывами до 23 м/c.
Горожан и гостей столицы призвали быть осторожными на улице, не прятаться под деревьями и не парковать рядом с ними машины.
Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».