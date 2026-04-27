Пять мостов отремонтируют в Красноярске за 226 млн рублей

В этом году на ремонт мостов направлено около 226,3 млн рублей. За эти средства планируется привести в порядок пять объектов: Октябрьский мост, мост через Енисей на обходе Красноярска у поселка Коркино, два путепровода на улице Пограничников в районе ТЭЦ-3 и путепровод на улице Авиаторов.