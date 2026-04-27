Пять мостов отремонтируют в Красноярске за 226 млн рублей

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В городе приступают к ремонтным работам на мостовых сооружениях.
В этом году на ремонт мостов направлено около 226,3 млн рублей. За эти средства планируется привести в порядок пять объектов: Октябрьский мост, мост через Енисей на обходе Красноярска у поселка Коркино, два путепровода на улице Пограничников в районе ТЭЦ-3 и путепровод на улице Авиаторов.
В ближайшее время стартуют работы по ремонту Октябрьского моста. Подрядчик проведет локальное обновление покрытия проезжей части, приведет в порядок выделенную полосу для общественного транспорта, а также отремонтирует ограждения.
На мосту у Коркино предстоит ремонт деформационных швов, покрытия проезжей части и гидроизоляции. На путепроводах заменят дорожное полотно, барьерные ограждения и восстановят систему водоотвода.
В мэрии отмечают, что в контракт включены гарантийные обязательства — в зависимости от вида работ срок гарантии составит от 3 до 6 лет. Основные работы планируется выполнить в течение дорожного сезона, завершить ремонт должны до конца ноября.