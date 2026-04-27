573 энергетика готовы к работе в условиях сильного ветра в Нижегородской области

В «Нижновэнерго» сообщили о переходе в режим повышенной готовности в связи с усилением ветра: 27 и 28 апреля его порывы в регионе будут достигать 20 м/с.
В связи с непогодой в Нижегородской области сформировали 129 бригад энергетиков — оперативно устранять вероятные последствия сильного ветра готовы 573 сотрудника. Специалисты могут задействовать 298 единиц спецтехники.
Сотрудники «Нижновэнерго» подготовили более 230 резервных источников питания на случай отключения света в социально важных учреждениях.
Нижегородцев призывают не прикасаться к оборванным линиям ЛЭП и информировать о подобных поломках работников энергокомпаний или чрезвычайных служб.
Напомним, единственным днем без дождей на этой неделе может оказаться суббота.