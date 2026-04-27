Дефицит калорий вреден. Эксперт по стройности рассказала об опасности диет

В России растёт спрос на инъекции с семаглутидом — основой препаратов вроде «Семавика» и «Оземпика». Накануне Пермский Политех рассказал о подводных камнях применения таких лекарств. Без назначения врача худеющие на «уколах стройности» могут столкнуться с проблемами гормонального фона, щитовидки и другими тяжёлыми последствиями для здоровья.
Корреспондент сайта perm.aif.ru пообщалась с экспертом стройности, автором курса по восстановлению жиросжигающей системы, провизором Оксаной Гордеевой. Почему принцип «меньше есть — больше тратить» не работает и как вернуть былую форму без голодовок и опасных уколов — в материале perm.aif.ru.
Юлия Загородских, perm.aif.ru: Оксана, расскажите о мифах, которые мешают людям похудеть?
Оксана Гордеева: самый популярный миф — «чтобы похудеть, надо меньше есть, больше тратить». При дефиците калорий в голове включается аварийная система, тело думает, что наступил апокалипсис, голодомор, что у нас есть реальный риск умереть от истощения. Расход энергии телом снижается, замедляется метаболизм, гормон голода — грелин — растёт, а гормон насыщения — лептин падает, мы всё время голодны. То, что это не работает, доказано ещё в 1919 году Вашингтонским исследованием. Опыт доказал, что при снижении калорийности на 30%, и обмен веществ снижается на 30%. Почему мы до сих пор пользуемся этим методом? Я сама раз тридцать за свою жизнь так худела. Всегда удачно. Просто месяца на два, а потом всё возвращалось. Но в теме похудения очень много денег, это же бизнес. Если люди будут разово брать и худеть, это невыгодно. Фитнес-тренер, нутрициолог, специалисты по аппаратной косметологии — они останутся без работы.
— Как тогда худеть без дефицита?
— Я за комплексный подход. Тело человека — единый организм, и у нас в системе веса задействовано всё: и кишечник, и микрофлора, и печень, и мозг, и все эндокринные железы. Работать нужно с психологическими установками. Очень часто проблемы с весом идут из детства, происходит пусковой фактор. Набранные килограммы могут начать выполнять защитную функцию, когда на подсознательном уровне человек не хочет привлекать внимания, бывает, что через лишний вес человек пытается «заземлиться» или выстоять. Ему тяжело, и через набор веса он как будто делает себя более стойким, сильным. Бывает мы заедаем обиды. Также при похудении важную роль играют гормоны.
— Как гормоны связаны с похудением?
— Самые известные гормоны, которые регулируют количество жира — это инсулин и кортизол. Инсулин должен быть низким в течение дня. Это такой гормон, который повышается при любом приёме пищи. Важно питаться так, чтобы он был достаточно низким. То есть можно взять таблицу инсулинового индекса. В ней показано, какие продукты вызывают высокий, сильный отклик инсулина, а какие дают низкий отклик. И согласно этим таблицам питаться. Это должна быть сытная еда с достаточным содержанием белков и жиров. Ни в коем случае не голодать. Многие боятся жиров, переходят на обезжиренные продукты — сметана 8%, творог 0%. Это большой обман, потому что обезжиренные молочные продукты имеют более высокий инсулиновый отклик. В их составе молочный сахар — лактоза, и нет жира, который способен инсулиновый индекс продукта снижать. Парадокс, но при снижении веса гарниры лучше заправлять маслом, ведь так уменьшается инсулиновый индекс за счёт жиров. Чувство сытости больше, дольше нет чувства голода, а инсулиновая кривая более гладкая. Пирожные, торты тоже полезнее на сливочном масле.
— Но ведь общая калорийность такого блюда выше?
— Да, но калорийность — размытое понятие. Это не работает так, что съела дессерт на 300 калорий, побегала на дорожке 40 минут, и эти калории потратила. В ресторан могут прийти две сестры-близняшки одинакового веса, съесть одинаковый салат, но у каждой свой обмен веществ, своя микрофлора. У одной усвоится 20%, у другой 70%. Калькуляторы и программы по подсчёту калорийности не учитывают микрофлору, образ жизни. Поэтому ориентироваться надо на чувство сытости. Не нужно переедать, нужно есть так, чтобы спокойно выдерживать перерыв в 3−4 часа.
— Какие продукты самые полезные, если хочется поддерживать красивую фигуру и здоровье?
— Любая капуста (белокочанная, брокколи, цветная и т.д.) — прекрасный продукт, источник клетчатки и Индол-3-карбинола, который балансирует гормональный фон. Его очень любят врачи-гинекологи, маммологи. Это как пылесос, который работает с женской физиологией, весь отработанный эстроген собирает по телу и выводит. Яйца — источник легкоусвояемого белка, правильного жира, витаминов, кокосовое масло — источник энергии для нашего тела и мозга. Из злаковых самая безопасная в плане фигуры крупа — гречка. Нельзя забывать и о витаминах. Йод поддерживает щитовидную железу, которая отвечает за скорость метаболизма, за энергию. Омега три — это поддержка организма на клеточном уровне, витамин D влияет на углеводный обмен, уровень инсулина. Важно проверять ферритин и гемоглобин и при дефиците принимать препараты железа.
— Какой продукт нужно исключить при желании похудеть?
— Магазинные кондитерские изделия — тортики, рулеты, печенье. Мало того, что в составе много сахара, там ещё и трансжиры, которые разрушают тело. Они убивают нашу жиросжигающую систему.
— Именно любовь к сладкому часто не даёт похудеть. Вроде сыт, а тянет на торт или конфеты, как быть?
— Во-первых, может быть нарушение углеводного обмена — инсулинорезистентность, когда сахар неправильно усваивается и мозгу всё время кажется, что не хватает энергии. Он просит сладкого, как источник энергии. А может быть психологическая проблема, через сладкое человек замещает что-то внутри, нехватку радости в жизни, любви, детские травмы и обиды. Третий вариант, когда сладким мы кормим не себя и даже не свою психотравму, а тех, кто живёт внутри нас. В ЖКТ своя микрофлора, а также грибы, которые называются кандида. Иногда их становится очень много и возникает кандидоз и как следствие, избыточная тяга к сладкому. Нужно проверить показатели и при необходимости обратиться к гастроэнтерологу.
— Стали популярны инъекции с семаглутидом вроде «Семавика» и «Оземпика». Как считаете, это безопасно?
— Периодически у меня спрашивают про данные препараты, но я никому их не рекомендую. При запросе на похудение я работаю и с психологической составляющей, и с питанием. А в данном случае, даже на уровне биологии, «Оземпик» и подобные уколы — как пластырь. Препарат не решает проблему с головой, в любом случае будет откат. Кроме того, мы не знаем об отсроченных эффектах. Есть врачи-эндокринологи, которые его назначают по показаниям. А если это из разряда «просто хочу похудеть», то я не советую.