Дефицит калорий вреден. Эксперт по стройности рассказала об опасности диет

Оксана Гордеева: самый популярный миф — «чтобы похудеть, надо меньше есть, больше тратить». При дефиците калорий в голове включается аварийная система, тело думает, что наступил апокалипсис, голодомор, что у нас есть реальный риск умереть от истощения. Расход энергии телом снижается, замедляется метаболизм, гормон голода — грелин — растёт, а гормон насыщения — лептин падает, мы всё время голодны. То, что это не работает, доказано ещё в 1919 году Вашингтонским исследованием. Опыт доказал, что при снижении калорийности на 30%, и обмен веществ снижается на 30%. Почему мы до сих пор пользуемся этим методом? Я сама раз тридцать за свою жизнь так худела. Всегда удачно. Просто месяца на два, а потом всё возвращалось. Но в теме похудения очень много денег, это же бизнес. Если люди будут разово брать и худеть, это невыгодно. Фитнес-тренер, нутрициолог, специалисты по аппаратной косметологии — они останутся без работы.