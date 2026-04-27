Клещи проснулись: в Волгоградской области заработала горячая линия

Ее организовали сотрудники Роспотребнадзора.

С 27 апреля по 10 мая 2026 года волгоградцы могут бесплатно получить консультацию по защите от клещей. Горячую линию запустили управление Роспотребнадзора и Центр гигиены и эпидемиологии.

Специалисты подскажут, как не дать клещу присосаться, что делать, если укус уже случился, куда нести насекомое на анализ и как расшифровать результат. Еще можно узнать, в каких регионах России высок риск клещевого энцефалита и как работает вакцинация.

Отдельно разъяснят симптомы Крымской геморрагической лихорадки, иксодового клещевого боррелиоза и других инфекций после укусов.

Звоните на федеральный номер 8−800−555−49−43 — бесплатно из любого региона. В.

областном Управлении Роспотребнадзора отвечают по телефону 8 (8442) 32−01−09: в будни с 8:30 до 12:00 и с 13:00 до 17:00. В Центре гигиены и эпидемиологии — 8 (8442) 33−63−89, с 9:00 до 16:00.

