Минобороны запустило горячую линию для подписывающих контракты в войска БПС

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Запущена горячая линия, чтобы уведомлять о случаях принуждения к подписанию контракта на поступление в войска беспилотных систем (БПС), сообщили в Минобороны России.

В министерстве обороны РФ состоялось межведомственное совещание с участием представителей Минобрнауки, Минпросвещения, руководителей вузов и общеобразовательных организаций. Основной темой стали принципы и условия набора студентов в войска беспилотных систем, а также меры их социальной поддержки. Подчеркивается, что контракт с гражданами, поступающими в войска БПС, заключается на принципе добровольности, какое-либо принуждение к подписанию контракта исключено.

«В случае выявления каких-либо случаев принуждения человека к подписанию контракта в военном ведомстве работает горячая линия и электронная приемная, каждый гражданин может обратиться со своим вопросом или проблемой. Каждый случай будет индивидуально рассмотрен», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что участники совещания из Москвы, Красноярска, Челябинска, Уфы и других регионов поделились положительным опытом взаимодействия с воинскими частями и организации сопровождения студентов, изъявивших желание проходить военную службу по контракту.