Минобороны запустило горячую линию для подписывающих контракты в войска БПС

В министерстве обороны РФ состоялось межведомственное совещание с участием представителей Минобрнауки, Минпросвещения, руководителей вузов и общеобразовательных организаций. Основной темой стали принципы и условия набора студентов в войска беспилотных систем, а также меры их социальной поддержки. Подчеркивается, что контракт с гражданами, поступающими в войска БПС, заключается на принципе добровольности, какое-либо принуждение к подписанию контракта исключено.