В МВД сообщили, что белорусы позвонили в милицию почти 400 раз за сутки по одной и той же причине.
Так, за сутки 26 апреля в милицию поступило примерно 400 сообщений о звонках телефонных мошенников. Большинство злодеяний удалось предотвратить. При этом за сутки зарегистрировали 41 преступление, которое злоумышленники совершили с использованием информационно-коммуникационных технологий.
Также за сутки отдел организации обработки мошеннических операций МВД заблокировал платежи в адрес 30 иностранных платежных реквизитов аферистов и приостановил расходные операции по 44 счетам.
