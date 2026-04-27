Нижегородским дачникам напомнили о штрафах за нарушения противопожарного режима

В период действия особого противопожарного режима сжигание пластика на дачном участке может повлечь за собой штраф до 20 тысяч рублей. В это время также запрещено готовить шашлыки на мангале. Об этом сообщила заместитель председателя комитета Государственной Думы по аграрным вопросам Юлия Оглоблина в беседе с ТАСС.
Она объяснила, что сжигание пластика на даче запрещено из-за выделения токсичных веществ в процессе горения. За нарушение правил пожарной безопасности предусмотрены штрафы: для граждан — от 5 до 15 тысяч рублей, а в условиях особого противопожарного режима — до 20 тысяч рублей. Жарить шашлыки на мангале в этот период также запрещено.
Оглоблина уточнила, что особый противопожарный режим вводится органами местного самоуправления обычно весной и действует до осени в зависимости от региона. За сжигание сухой травы и мусора на даче могут быть наложены административные штрафы от 5 до 15 тысяч рублей, а в условиях особого режима — от 10 до 20 тысяч рублей. Кроме того, предусмотрены штрафы за сброс сточных вод, которые для граждан составляют от 1 до 2 тысяч рублей.
Депутат подчеркнула, что майские праздники являются любимыми и долгожданными, но необходимо помнить о правилах пожарной безопасности.
Как сообщалось на сайте Pravda-nn.ru, в лесах южной части Нижегородской области с 24 апреля официально стартует пожароопасный сезон, по северу области — с 30 апреля.