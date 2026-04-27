В Ростовской области за год провели более 16 тысяч спортивных мероприятий

Свыше 16 тысяч спортивных мероприятий провели в Ростовской области в 2025 году, что отвечает задачам госпрограммы «Спорт России». Итоги работы в этом направлении подвели на заседании коллегии министерства спорта региона под председательством заместителя губернатора Игоря Сорокина, сообщается на сайте донского правительства.
В прошлогодних событиях приняли участие свыше 900 тысяч человек. Например, для них провели 11 комплексных областных спартакиад и 12 многоэтапных фестивалей ГТО. Министр по физической культуре и спорту региона Алексей Обвинцев отметил, что самая многочисленная группа — дети и молодежь. Регулярно занимаются физкультурой 94% донских детей и подростков, а спартакиада школьников охватила более 122 тысяч юных жителей.
Также в 2025 году донским спортсменам присвоено более 4,4 тысячи спортивных разрядов, 207 человек получили звание «Мастер спорта России». Более 580 спортсменов вошли в состав сборных команд страны. А за выдающиеся результаты 316 спортсменов и 109 тренеров награждены стипендиями и премиями губернатора на сумму свыше 102 миллионов рублей.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.