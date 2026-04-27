Спасатели эвакуировали девочек с затопленного острова в Красноярском крае

Две школьницы оказались отрезанными от «большой земли» на юге Красноярского края. Окруженным водой девочкам потребовалась помощь.
Вечером в минувшее воскресенье две 12-летние жительницы поселка Шушенское гуляли по окрестностям и не заметили, что вода в реке Шушь довольно быстро прибывает. В результате подростки остались на островке, с которого не могли выбраться.
Очевидцы по телефону сообщили о бедственном положении подруг в специальные службы, рассказали в краевом государственном учреждении «Спасатель».
Девочек эвакуировали специалисты Шушенской спасательной станции. Они перенесли пострадавших на берег и провели профилактическую беседу.