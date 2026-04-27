В Хабаровске открыли памятник погибшим лётчикам 18-й гвардейской бригады армейской авиации

В сквере «Восточный» в Хабаровске состоялось торжественное открытие памятника военнослужащим 18-й гвардейской бригады армейской авиации, погибшим при исполнении служебного долга. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
В церемонии приняли участие мэр Хабаровска Сергей Кравчук, председатель городской думы Андрей Белоглазов, руководитель регионального филиала фонда «Защитники Отечества» Алёна Чаплыгина, первый заместитель председателя Законодательной думы Хабаровского края Евгений Солоненко, настоятель Спасо-Преображенского кафедрального собора отец Георгий, представители командования 18-й гвардейской бригады армейской авиации, а также родственники погибших лётчиков — уроженцев Хабаровского края.
Выступая на церемонии открытия, мэр Хабаровска Сергей Кравчук подчеркнул, что задачи бригады во все времена были одними из самых сложных, требующих от личного состава героизма, отваги и стойкости.
«Сегодня, в непростое для страны время, задачи бригады обрели особый смысл. В ходе специальной военной операции наши лётчики уходили на боевые задания. Как говорит наш президент— это настоящие патриоты своей страны. Отдельные слова благодарности — ветеранам, тем, кто прошёл Великую Отечественную, Афганистан, Чечню, другие горячие точки. Именно вы воспитали в этих ребятах главное — характер, честь и умение отвечать за тех, кто рядом», — сказал Сергей Кравчук.
Градоначальник выразил уверенность, что новый памятник станет символом признания заслуг не только погибших, но и всех, кто служит в гвардейской бригаде, ежедневно выполняя сложные и опасные задачи на благо страны и Хабаровского края.
18-я гвардейская бригада армейской авиации 11-й армии ВВС и ПВО ведёт свою историю с 2010 года. В настоящее время подразделение активно участвует в жизни региона: лётчики занимаются разведкой погоды для предотвращения природных пожаров и паводков, поиском и эвакуацией терпящих бедствие экипажей, а также готовят авиационную технику к учебно-тренировочным и боевым полётам.
