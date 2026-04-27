Три светофора не работает сегодня в Нижнем Новгороде

Водителей и пешеходов просят быть внимательными.

Источник: Время

Три светофора не работает в Нижнем Новгороде сегодня, 27 апреля. Об этом сообщили в городском Центре организации дорожного движения (ЦОДД).

Речь идет о светофорных объектах на пересечении улиц Ларина и Геологов, Максима Горького и Малой Ямской, проспекта Ленина и улицы Академика Баха. Все они неисправны.

Водителей просят быть внимательными при движении на данных участках и пропускать пешеходов на переходе. Пешеходам, в свою очередь, нужно убедиться в безопасности перед выходом на проезжую часть.

Ранее сообщалось, что два ребенка пострадали в ДТП на проспекте Ленина.