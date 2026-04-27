Вице-губернатор Тамбовской области хочет перейти в облдуму

Заместитель главы Тамбовской области — министр сельского хозяйства региона Алена Сытова заявилась на праймериз «Единой России» по отбору кандидатов на выборы депутатов облдумы восьмого созыва. Соответствующая информация появилась на сайте предварительного голосования «ЕР». За госпожой Сытовой заявлена территория одномандатного избирательного округа № 9.

Источник: Коммерсантъ

На посту главы регионального Минсельхоза чиновница непосредственно обеспечивает исполнение полномочий облправительства в сфере сельского хозяйства и ветеринарии. Как сообщал «Ъ-Черноземье», вице-губернатором госпожа Сытова была утверждена в сентябре прошлого года в соответствии с распоряжением главы региона Евгения Первышова.

Алена Сытова родилась в Тамбове в 1978 году. Окончила Тамбовский государственный университет имени Державина по специальностям «социально-культурная деятельность» и «торговое дело». Работала в налоговой инспекции, отделе финансирования бюджетных учреждений мэрии облцентра и управлении экономической политики администрации области. С декабря 2011-го трудится в министерстве (ранее — управлении) сельского хозяйства Тамбовской области.

В середине апреля также стало известно, что депутат седьмого созыва и бывший зампредседателя городского совета Орла, участник СВО и племянник экс-губернатора Владимир Строев заявился на предварительное голосование ЕР для участия в выборах в Орловский областной совет.

