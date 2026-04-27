В КНДР открыли музей в честь освобождения Курской области

Председатель Госдумы Вячеслав Володин и министр обороны Андрей Белоусов накануне приняли участие в церемонии открытия в Пхеньяне мемориального комплекса и музея боевых подвигов героев зарубежной военной операции. Мероприятие прошло при участии лидера КНДР Ким Чен Ына. Об этом сообщили в Госдуме и Минобороны РФ. Ранее открытие комплекса планировали приурочить к дате окончания операции по освобождению Курской области от ВСУ — 26 апреля 2025-го глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил об этом Владимиру Путину.

Господин Володин зачитал приветствие президента России. После этого господин Белоусов вместе с министром обороны КНДР Но Гван Чхолем перерезал символическую ленточку. На территории комплекса состоялась траурная церемония захоронения останков павших героев, где Вячеслав Володин и Андрей Белоусов возложили венки.

Затем российские гости осмотрели музей и оставили записи в книге почетных посетителей. Они также ознакомились с образцами трофейной военной техники. Церемония завершилась концертом в память о погибших воинах.

Музей расположен на улице Новых Звезд, получившей название в честь бойцов, отдавших жизнь при освобождении Курской области. На другой стороне улицы возведен жилой квартал для семей погибших и отличившихся военнослужащих Корейской народной армии.

Строительство комплекса началось в октябре 2025 года. К началу апреля он был готов на 97%.

Подробнее об участии военнослужащих КНДР в освобождении Курской области — в публикации «Ъ-Черноземье».

