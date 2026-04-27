Российские учёные создали вакцину от коклюша, дифтерии и столбняка

Вакцина обеспечит взрослым защиту от опасных заболеваний на десять лет.

Источник: Хабаровский край сегодня

Минздрав России выдал Ростеху регистрационное удостоверение на первую отечественную вакцину для профилактики коклюша, дифтерии и столбняка у взрослых. Новый препарат способен обеспечить защиту от опасных заболеваний на срок до десяти лет, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

По словам разработчиков, новая вакцина может заменить двухкомпонентный препарат, который ранее использовали против дифтерии и столбняка.

— Новая вакцина содержит уменьшенное количество антигенов — возбудителей дифтерии, столбняка и коклюша, при этом коклюшный компонент представлен в бесклеточной форме. Ранее препараты с таким составом были представлены исключительно зарубежными аналогами, что напрямую влияло на их доступность для пациентов. Наличие отечественного производства полного цикла может стать значимым фактором для включения вакцины в Национальный календарь профилактических прививок и пересмотра подходов к профилактике коклюша, в том числе с введением дополнительных ревакцинаций у взрослых каждые десять лет, — рассказал советник по науке холдинга «Нацимбио» госкорпорации «Ростех» Игорь Никитин.

В проведении клинических испытаний новой вакцины участвовали 436 добровольцев в возрасте от 18 до 60 лет. Через месяц у большинства участников выработался защитный титр антител к дифтерии, столбняку и коклюшу. При этом отмечалась хорошая и очень хорошая переносимость вакцины. В ближайшее время планируют проведение клинических исследований с участием детей.