Российские учёные создали вакцину от коклюша, дифтерии и столбняка

По словам разработчиков, новая вакцина может заменить двухкомпонентный препарат, который ранее использовали против дифтерии и столбняка.
— Новая вакцина содержит уменьшенное количество антигенов — возбудителей дифтерии, столбняка и коклюша, при этом коклюшный компонент представлен в бесклеточной форме. Ранее препараты с таким составом были представлены исключительно зарубежными аналогами, что напрямую влияло на их доступность для пациентов. Наличие отечественного производства полного цикла может стать значимым фактором для включения вакцины в Национальный календарь профилактических прививок и пересмотра подходов к профилактике коклюша, в том числе с введением дополнительных ревакцинаций у взрослых каждые десять лет, — рассказал советник по науке холдинга «Нацимбио» госкорпорации «Ростех» Игорь Никитин.
В проведении клинических испытаний новой вакцины участвовали 436 добровольцев в возрасте от 18 до 60 лет. Через месяц у большинства участников выработался защитный титр антител к дифтерии, столбняку и коклюшу. При этом отмечалась хорошая и очень хорошая переносимость вакцины. В ближайшее время планируют проведение клинических исследований с участием детей.