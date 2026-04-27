Ещё два новых общественных туалета установили в центре Нижнего Новгорода

Всего в городе оборудовано 78 туалетных кабин.

Источник: Нижегородская правда

Ещё два новых общественных туалета установили в центре Нижнего Новгорода. Они появились на набережной Федоровского и площади Маркина, сообщил мэр Юрий Шалабаев.

В туалетных модулях оборудованы по две отапливаемые кабины, в том числе для инвалидов. Работать туалеты начнут после подключения к коммуникациям и проведения пусконаладочных работ. Сроки открытия не уточняются.

Всего в городе оборудовано 78 туалетных кабин: они находятся в парке им. 1 Мая, на Нижневолжской и Верхневолжской набережных, пл. Горького, ул. Ильинской, Рождественской и других. В скором времени еще один модуль откроется в парке им. Кулибина.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что Андрей Гнеушев проголосовал за благоустройство в Нижегородской области.