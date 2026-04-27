Теплоэнергетики с 27 по 30 апреля проведут 13 испытаний в Петербурге

В период с 27 по 30 апреля теплоэнергетики проведут 13 температурных испытаний в девяти районах Петербурга. Об этом сообщили в городском комитете по энергетике.
С 27 до 29 апреля АО «ТЭК СПб» планирует четыре испытания в Выборгском, Пушкинском и Колпинском районах, ООО «Петербургтеплоэнерго» — пять испытаний в Петродворцовом, Приморском и Центральном районах. На сетях ООО «Теплоэнерго» будет проведено четыре испытания в Красногвардейском, Выборгском, Петроградском и во Фрунзенском районах. С графиком можно ознакомиться на сайте ведомства.
Температурные испытания позволяют заранее выявить опасные участки трубопроводов и предотвратить возможные дефекты.