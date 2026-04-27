В Новосибирской области работают более 150 «умных» светофоров

Свыше 150 светофорных объектов на дорогах Новосибирской области уже подключены к интеллектуальной транспортной системе (ИТС), которую внедряют по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в администрации губернатора и правительства региона.
Также в ИТС интегрированы более 690 видеодетекторов транспортных потоков. По итогам 2027 года к ИТС планируется подключить еще около 60 светофорных объектов совместно с видеодетекторами.
«Перед нами стоит задача в 2027 году достичь первого уровня зрелости интеллектуальной транспортной системы. Для этой цели объединены силы муниципального и регионального центров организации дорожного движения. На сегодняшний день заключен контракт, подрядчик приступает к работам по интеграции светофоров в ИТС и установке детекторов мониторинга дорожного движения», — отметил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Антон Мирошниченко.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.