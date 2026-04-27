Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирской области работают более 150 «умных» светофоров

К интеллектуальной транспортной системе подключены уже более 690 видеодетекторов.

Свыше 150 светофорных объектов на дорогах Новосибирской области уже подключены к интеллектуальной транспортной системе (ИТС), которую внедряют по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в администрации губернатора и правительства региона.

Также в ИТС интегрированы более 690 видеодетекторов транспортных потоков. По итогам 2027 года к ИТС планируется подключить еще около 60 светофорных объектов совместно с видеодетекторами.

«Перед нами стоит задача в 2027 году достичь первого уровня зрелости интеллектуальной транспортной системы. Для этой цели объединены силы муниципального и регионального центров организации дорожного движения. На сегодняшний день заключен контракт, подрядчик приступает к работам по интеграции светофоров в ИТС и установке детекторов мониторинга дорожного движения», — отметил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Антон Мирошниченко.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.