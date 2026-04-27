В Калининграде завершают ремонт тротуара на улице Краснооктябрьской. Работы выполняет ООО «Вираж» за 57,2 миллиона рублей.
Как передаёт корреспондент Калининград.Ru, специалисты практически полностью завершили мощение тротуара от Ленинского проспекта до улицы Эпроновской. Подрядчик убрал старое покрытие и уложил новую плитку.
Работы выполняют с чётной и нечётной стороны улицы Краснооктябрьской. Как сообщается на сайте городской администрации, на участке обустраивают бортовой камень и приводят в порядок территорию.
Программу по ремонту тротуаров в Калининграде запустили в 2023 году. За это время в городе привели в порядок около ста объектов. В 2026 году в Калининграде планируют отремонтировать 26 тротуаров.