Президент Беларуси Александр Лукашенко посетит ирисный участок и конфетно-мармеладный цех в Наровле, пишет БелТА.
Так, 27 апреля в ходе рабочей поездки в Наровлянский район белорусский лидер посетит экспериментальную базу «Криничная». Этой крупной сельхозорганизацией преимущественно производятся элитные семена зерновых культур, картофеля и кукурузы. Кроме основной деятельности предприятие занято производством крупного рогатого скота. На территории экспериментальной базы «Криничная» есть молочно-товарная ферма «Будки» на 927 голов, которую ввели в эксплуатацию в 2024 году.
В этой же командировке Лукашенко посетит совхоз-комбинат «Заря», имеющий собственные производственные участки по изготовлению комбикормов, производству и переработке свиней, крупного рогатого скота, птицы. Продукцию предприятие реализует через сеть фирменных магазинов и павильонов, расположенных по всей Гомельщине.
И также в президентском маршруте — кондитерская фабрика «Красный мозырянин», где реализуют два инвестпроекта по программе «Один район — один проект». Лукашенко посмотрит реконструированные ирисный участок и конфетно-мармеладный цех, где установили автоматизированную линию по производству пастилы.
