Лукашенко посетит ирисный участок и конфетно-мармеладный цех в Наровле

Так, 27 апреля в ходе рабочей поездки в Наровлянский район белорусский лидер посетит экспериментальную базу «Криничная». Этой крупной сельхозорганизацией преимущественно производятся элитные семена зерновых культур, картофеля и кукурузы. Кроме основной деятельности предприятие занято производством крупного рогатого скота. На территории экспериментальной базы «Криничная» есть молочно-товарная ферма «Будки» на 927 голов, которую ввели в эксплуатацию в 2024 году.