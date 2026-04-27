Лукашенко посетит ирисный участок и конфетно-мармеладный цех в Наровле

Лукашенко прилетел в Наровлю, где посмотрит на ириски и мармелад.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко посетит ирисный участок и конфетно-мармеладный цех в Наровле, пишет БелТА.

Так, 27 апреля в ходе рабочей поездки в Наровлянский район белорусский лидер посетит экспериментальную базу «Криничная». Этой крупной сельхозорганизацией преимущественно производятся элитные семена зерновых культур, картофеля и кукурузы. Кроме основной деятельности предприятие занято производством крупного рогатого скота. На территории экспериментальной базы «Криничная» есть молочно-товарная ферма «Будки» на 927 голов, которую ввели в эксплуатацию в 2024 году.

В этой же командировке Лукашенко посетит совхоз-комбинат «Заря», имеющий собственные производственные участки по изготовлению комбикормов, производству и переработке свиней, крупного рогатого скота, птицы. Продукцию предприятие реализует через сеть фирменных магазинов и павильонов, расположенных по всей Гомельщине.

И также в президентском маршруте — кондитерская фабрика «Красный мозырянин», где реализуют два инвестпроекта по программе «Один район — один проект». Лукашенко посмотрит реконструированные ирисный участок и конфетно-мармеладный цех, где установили автоматизированную линию по производству пастилы.

Тем временем американский журналист сказал, были ли заготовки и сценарий интервью с Александром Лукашенко.

