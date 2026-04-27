Не стало известного в Черняховске музыканта Сергея Михайловского

Он работал в Центре культуры и досуга.

Источник: Комсомольская правда

В Черняховске на 64 году жизни скончался Сергей Михайловский, высококлассный специалист Центра культуры и досуга. А городе его называют человеком удивительной судьбы и редкого благородства, настоящим патриотом, а еще музыкантом от бога.

«Главным талантом, дарованным ему свыше, была музыка. Стоило ему сесть за фортепиано или взять в руки баян, как мир вокруг преображался. Он не просто играл и пел — он очаровывал, заставлял души слушателей трепетать, плакать и радоваться. Его голос и звуки его инструментов были проводниками в мир настоящей живой культуры, которой он посвятил всю свою жизнь», — говорится в группе «Признавашки Черняховск» в «ВК».

Прощание с Сергеем Ивановичем состоится 28 апреля в 13:00 по адресу: Черняховск, ул. Казарменная д. 2 Г.