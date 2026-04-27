В Омске началась короткая рабочая неделя

В Омске для людей, работающих по стандартному графику пять дней и в два выходных, началась короткая рабочая неделя. Работать они будут лишь четыре дня, с 27 по 30 апреля.
Далее работающих ждет дополнительный выходной в связи Днем весны и труда 1 мая, который в текущем году выпал на пятницу. В итоге отдыхать можно будет три дня.
Следующая короткая неделя в регионе будет уже после празднования 9 мая. Выходными будут помимо самого Дня Победы воскресенье, 10 мая, и понедельник, 11 мая.
Напомним, устроить традиционные майские шашлыки в это время не получится, их приготовление на свежем воздухе строго запрещено из-за противопожарного режима, который продлится еще долго.
Согласно производственному календарю, предпраздничные рабочие дни 30 апреля и 8 мая будут сокращенными. Рабочее время в эти дни будет меньше на один час.