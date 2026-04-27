Три новых рабочих группы появились в Ообщественной палате Нижнего Новгорода

Также стоит напомнить, что 27 марта 2025 года был утвержден закон о преобразовании городского округа Нижний Новгород и Кстовского муниципального округа. 12 ноября того же года был принят Устав, официально включающий Кстовский район в состав Нижнего Новгорода. После этой реорганизации Нижний Новгород стал третьим по площади городом Российской Федерации.