Три новых рабочих группы появились в Ообщественной палате Нижнего Новгорода

В Общественной палате Нижнего Новгорода начало свою работу три новых рабочих группы. По информации пресс-службы администрации города, группы сформировали на втором в 2026 году заседании городской Общественной палаты.
Участники заседания подтвердили, что ключевыми направлениями деятельности ОП остаются защита русского языка, обеспечение безопасности горожан, создание доступной среды для всех, вопросы озеленения и сохранения культурного наследия. В 2026 году особое внимание будет уделено популяризации здорового образа жизни.
Теперь, помимо постоянных комиссий, в Общественной палате функционируют три специализированные рабочие группы: по противодействию незаконной продаже алкоголя, по обеспечению безопасности городской среды и по сохранению русского языка.
К числу проектов, чья реализация будет продолжена, относится программа «БезопасНО», направленная на выявление потенциально опасных объектов. Любой житель Нижнего Новгорода может внести свой вклад в этот проект, информируя о найденных проблемах, таких как открытые люки или торчащие из земли металлические конструкции. О старте программы будет сообщено дополнительно.
Всего на повестку заседания было вынесено восемь вопросов. Среди них обсуждалось проведение социологического исследования, посвященного дальнейшему развитию территории Новинок. По итогам обсуждения было принято решение, что организацией и проведением опроса займется ННГУ им. Н. И. Лобачевского под руководством Сергея Судьина.
Напомним, что Общественная палата Нижнего Новгорода была сформирована в феврале 2026 года. Директор городского департамента социальных коммуникаций и молодежной политики Артур Штоян отметил, что в состав первого созыва ОП вошли видные представители науки, образования, волонтерских, спортивных и общественных организаций, а также эксперты в области социальной политики, культуры и межэтнических отношений.
Также стоит напомнить, что 27 марта 2025 года был утвержден закон о преобразовании городского округа Нижний Новгород и Кстовского муниципального округа. 12 ноября того же года был принят Устав, официально включающий Кстовский район в состав Нижнего Новгорода. После этой реорганизации Нижний Новгород стал третьим по площади городом Российской Федерации.
В связи с расширением границ города, представительный орган увеличился с 20 до 36 человек. Право выдвигать кандидатов в новый состав ОП получили некоммерческие организации, зарегистрированные на территории городского округа.
