Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Иностранцы с паспортом РФ будут получать детские пособия только после пяти лет жизни в стране

Правительство России утвердило новые правила выплаты единого пособия на детей для иностранцев, получивших российское гражданство. Как пишет sibnovosti.ru, теперь таким семьям нужно будет прожить в стране не менее пяти лет уже в статусе гражданина РФ.

Однако есть исключения. Требование не коснется тех, кто получил паспорт по рождению, признан гражданином РФ (включая жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей), участвует в госпрограмме переселения соотечественников, а также участников СВО, ветеранов боевых действий и членов их семей.

Если Социальный фонд не получит данные о приеме в гражданство, в выплатах откажут. Размер пособия составит 50% детского прожиточного минимума в регионе на момент обращения.

Новые правила начнут действовать с 1 апреля 2027 года.

Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.