Иностранцы с паспортом РФ будут получать детские пособия только после пяти лет жизни в стране

Правительство России утвердило новые правила выплаты единого пособия на детей для иностранцев, получивших российское гражданство. Как пишет sibnovosti.ru, теперь таким семьям нужно будет прожить в стране не менее пяти лет уже в статусе гражданина РФ.
Однако есть исключения. Требование не коснется тех, кто получил паспорт по рождению, признан гражданином РФ (включая жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей), участвует в госпрограмме переселения соотечественников, а также участников СВО, ветеранов боевых действий и членов их семей.
Если Социальный фонд не получит данные о приеме в гражданство, в выплатах откажут. Размер пособия составит 50% детского прожиточного минимума в регионе на момент обращения.
Новые правила начнут действовать с 1 апреля 2027 года.
