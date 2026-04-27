За выходные на дорогах Красноярска задержали 41 пьяного водителя

Свыше 40 нетрезвых водителей выявлены в Красноярске.

Источник: Комсомольская правда

Госавтоинспекция Красноярска подвела итоги прошедших выходных 25−26 апреля — полицейские всего за два дня задержали почти полсотни нетрезвых водителей.

Среди нарушителей оказалось 7 рецидивистов. Теперь им грозит уголовное преследование.

Кроме того, сотрудники остановили 8 нетрезвых водителей без прав. По вине пьяных автомобилистов за выходные произошло три аварии.

В ведомстве напоминают: управление транспортным средством в состоянии опьянения является одним из самых опасных видов правонарушений, которое может привести к непоправимым последствиям.

Сообщить о пьяном водителе можно по телефону «Синяя линия»: 263−10−19.