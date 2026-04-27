Тимур Шарафутдинов: несмотря на глобализацию, молодёжь тянется к своим историческим корням

— Татары в Нижегородской области, как и в целом в России, являются коренным народом, который на протяжении многих столетий живёт и работает на этой земле, вносит вклад в развитие региона и государства. При этом татары — вторая по численности нация как в России, так и в Нижегородской области. Сегодня в регионе насчитывается 34 татарских села, хотя раньше их было значительно больше, и именно в сельской среде традиционно сохранялись язык, культура, уклад жизни. Однако процессы урбанизации серьёзно изменили ситуацию: люди переезжают в города, и среда естественной передачи культуры постепенно ослабевает, причём уже и в самих сёлах это становится всё сложнее. В этих условиях создание городского Центра татарской культуры — это не разовая инициатива, а объективная необходимость. Речь идёт о формировании современной инфраструктуры, которая позволит сохранить и передать культурное наследие следующим поколениям. Концепция центра сформирована, проектная документация подготовлена, определён объект, и при наличии соответствующей поддержки проект может перейти в практическую стадию реализации.