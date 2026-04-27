Тимур Шарафутдинов: несмотря на глобализацию, молодёжь тянется к своим историческим корням

В нашем регионе проживает много разных народов. Одна из самых многочисленных групп — нижегородские татары. В большинстве своем они представлены субэтнической группой татар-мишар, в быту разговаривающих на цокающем сергачском говоре западного диалекта татарского языка. Подробнее об их жизни ИА «Время Н» узнало у исполнительного директора Региональной национально-культурной автономии татар Нижегородской области (РНКАТНО), торгово-экономического представителя Республики Татарстан в Нижегородской области, члена Общественной палаты Нижнего Новгорода и члена Cовета по межнациональным отношениям при правительстве Нижегородской области Тимура Шарафутдинова.
— Тимур Наилевич, в Нижнем Новгороде на улице Пешкова, 14 должен появиться Нижегородский центр татарской культуры. Когда планируется его открыть и чем он будет заниматься?
— Татары в Нижегородской области, как и в целом в России, являются коренным народом, который на протяжении многих столетий живёт и работает на этой земле, вносит вклад в развитие региона и государства. При этом татары — вторая по численности нация как в России, так и в Нижегородской области. Сегодня в регионе насчитывается 34 татарских села, хотя раньше их было значительно больше, и именно в сельской среде традиционно сохранялись язык, культура, уклад жизни. Однако процессы урбанизации серьёзно изменили ситуацию: люди переезжают в города, и среда естественной передачи культуры постепенно ослабевает, причём уже и в самих сёлах это становится всё сложнее. В этих условиях создание городского Центра татарской культуры — это не разовая инициатива, а объективная необходимость. Речь идёт о формировании современной инфраструктуры, которая позволит сохранить и передать культурное наследие следующим поколениям. Концепция центра сформирована, проектная документация подготовлена, определён объект, и при наличии соответствующей поддержки проект может перейти в практическую стадию реализации.
Важно понимать, что речь не идёт о дублировании работы общественных организаций. Региональная национально-культурная автономия татар работает в рамках федерального закона о национально-культурных автономиях, входит в единую систему взаимодействия с федеральной национально-культурной автономией татар России и Всемирным конгрессом татар, выступает координатором всей работы с органами власти и общественными институтами. При этом у нас выстроена сеть местных автономий в районах компактного проживания татар — в Краснооктябрьском и Сергачском округах, а также в Нижнем Новгороде и Дзержинске. В состав Совета автономии входят представители общественных организаций, бизнеса, депутатского корпуса, средств массовой информации и религиозного сообщества, наши представители работают в общественных палатах и различных Советах при органах власти. Центр в данном случае — это именно инфраструктурная база, которой сегодня не хватает.
Сам центр задумывается как современное городское общественное пространство, где будет музейная экспозиция по истории нижегородских татар, площадка для концертов, конференций и круглых столов, образовательные программы по изучению языка, культуры и традиций, база для творческих коллективов и молодёжных инициатив, спортивное направление, включая национальную борьбу Корэш, выставочные и мультимедийные пространства, библиотека, коворкинг для молодёжи, детские и семейные программы, а также гастрономическая составляющая как элемент культурного диалога. При этом центр изначально создаётся как открытое пространство для всех жителей и гостей региона, вне зависимости от национальности и вероисповедания. Он будет выполнять, в том числе, функцию межрегиональной площадки для взаимодействия с другими регионами и Республикой Татарстан.
Если говорить шире, подобные проекты соответствуют логике государственной культурной политики. Сегодня Россия через Россотрудничество развивает сеть «русских домов» за рубежом, и по аналогии внутри страны в регионах, где татары являются национальным меньшинством, объективно возникает потребность в создании подобных культурных центров — это вопрос сохранения культурного многообразия как основы единства страны. При этом важно отметить, что в регионе уже существует определённая медиасреда — действует татароязычная газета «Туган як», работает радиовещание на татарском языке, выходит телевизионная программа «Нижгары», но без соответствующей инфраструктуры эта работа не может развиваться в полной мере.
Проект центра имеет широкую поддержку, порядка ста муниципальных депутатов выступили с обращениями в его поддержку, имеются обращения от депутатов Государственной Думы и членов Совета Федерации, инициативу поддерживают общественные объединения, научное сообщество, федеральные татарские структуры, все татарские организации региона едины в необходимости его создания. Основной вопрос — финансовый. Органы власти объективно указывают на бюджетные ограничения. При этом речь сейчас идёт прежде всего о поддержке создания центра, вопрос его дальнейшего содержания может рассматриваться отдельно. Мы ведём работу с бизнесом и меценатами и приглашаем всех неравнодушных к участию в реализации этого проекта.
— Кстати, почему выбран именно этот адрес в Канавинском районе — это просто случайность или место каким-то образом связано с культурой татарского народа?
— Выбор этого объекта — результат системной работы, активная фаза которой началась перед проведением в 2023 году в Нижнем Новгороде Волжского Сабантуя с участием делегаций из разных регионов России и руководства Нижегородской области и Республики Татарстан. Тогда был обозначен вопрос отсутствия в городе центра татарской культуры, после чего началась работа с администрацией по подбору здания. Рассматривались различные варианты, но большинство из них находились либо на окраинах, либо в крайне неудовлетворительном состоянии, и здание на улице Пешкова — наиболее подходящее из предложенных. При этом его расположение оказалось символически оправданным: район Старого Канавино исторически связан с татарским населением, здесь действовали татарские, мусульманские молельные дома, была татарская школа, проживали татарские семьи, рядом находится территория Нижегородской ярмарки, тесно связанная с татарским купечеством. Здание площадью 525 квадратных метров передано администрацией города Региональной национально-культурной автономии татар Нижегородской области в безвозмездное пользование на неопределенный срок. Вместе с тем мы понимаем, что оно требует серьёзного капитального ремонта, и при появлении альтернативного варианта с лучшими условиями мы готовы его рассматривать, для нас ключевым является сам факт создания центра, а не конкретный адрес.
— По итогам IV Молодежного форума нижегородских татар «НижгарФорум», состоявшегося 11 апреля 2026 года в Нижнем Новгороде, единогласно принято решение о создании межрегионального молодёжного движения нижегородских татар при РНКАТНО. С чем связано создание молодежного движения? С тем, что часть современной татарской молодежи не ассоциирует себя татарским народом, плохо знает или совсем не знает татарский язык?
— Это прежде всего запрос самой молодёжи, а не инициатива сверху, на «НижгарФоруме» в Нижнем Новгороде собрались более ста делегатов из более чем десяти регионов России, и большинство из них имеют корни из Нижегородской области, что это само по себе — показатель того, что молодёжь, несмотря на глобализацию, тянется к своим историческим корням. Нижегородские татары — уникальное сообщество, выходцы из региона проживают по всей стране и за её пределами, сформировалась даже идентичность «нижгары», и наша задача — сохранить эти горизонтальные связи и превратить их в ресурс развития региона, формировать интерес к малой родине, к развитию родных сёл, создавать мотивацию для возвращения и участия в жизни региона. Это не только культурная, но и социально-экономическая задача, вклад в человеческий капитал и будущее области.
При этом важно подчеркнуть, что татары — это не отдельное сообщество «само по себе», а органичная часть многонациональной семьи региона, мы живём и работаем вместе с представителями других народов, среди татар — учёные, врачи, предприниматели, деятели культуры, широко распространены межнациональные семьи. Исторически татары составляли основу мусульманской общины города. Сейчас в Нижнем Новгороде действуют три мечети, строится четвёртая, ежегодно проводится Сабантуй, который уже десятилетиями является частью общей культурной жизни региона.
— Есть ли в регионе представители кряшен (татар, исповедующих православие)? Каково отношение к ним со стороны татар-мусульман?
— Кряшены являются частью татарского мира. В Нижегородской области это крайне малочисленная группа, которая в общественной жизни региона практически не представлена. Наша организация — светская, и для нас важны культура, язык и традиции. Мы с уважением относимся ко всем, кто ощущает связь с татарской культурой.
— 2026 год объявлен Годом единства народов России. Насколько успешно, на ваш взгляд, в регионе выстроено взаимодействие татар и русских по политическим, экономическим, конфессиональным и другим вопросам?
— Татары и русские на протяжении веков вместе строили и развивали нашу страну и Нижегородскую землю. Мы живём бок о бок — учимся в одних школах, работаем в одних коллективах, живём в одних домах, создаём семьи, воспитываем детей, есть очень много межнациональных семей, и это уже не просто соседство, а единое социальное пространство. По большому счёту, мы себя даже не разделяем в бытовом смысле. Есть культурные и религиозные особенности, но они не разделяют, а взаимно обогащают, поэтому в регионе сформировалась устойчивая модель межнационального согласия, и разговоры о каких-либо системных конфликтах просто не имеют под собой оснований.
Отдельно отмечу, что для татар, проживающих в разных регионах России и за её пределами, важным культурным центром притяжения являются Татарстан и Казань. Республика проводит большую работу по поддержке татарской культуры вне своих границ, реализует культурные и образовательные проекты, активно взаимодействует с регионами, и в этом контексте назначение торгово-экономического представителя Республики Татарстан в Нижегородской области из числа коренных нижегородских татар является свидетельством высокого уровня доверия и дополнительным инструментом укрепления межрегиональных связей.
В целом мы находимся в точке, когда от принятых решений зависит, сможем ли мы сохранить уникальное культурное наследие для будущих поколений, поэтому создание Центра татарской культуры — это вклад не только в развитие татарского сообщества, но и в укрепление межнационального согласия, развитие региона и реализацию государственной политики в сфере единства народов России, а значит, это задача, которая требует совместных усилий государства, общества и бизнеса.