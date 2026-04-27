Два новых туалетных модуля установили на площади Маркина и набережной Федоровского

Два новых туалетных модуля появились в местах массовых посещений — набережной Федоровского и площади Маркина. Об этом сообщил мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев в своем макс-канале.
Каждый модуль имеет две отапливаемых кабинки, в том числе для посетителей с ограниченными возможностями здоровья. Туалеты будут введены в эксплуатацию после подключения к коммуникациям и пусконаладочных работ.
«Эту важную для города работу ведет Дирекция парков и скверов, благодаря чему сейчас в инфраструктуру входит 78 туалетных кабин, в том числе в составе недавно установленных модулей в парке им. 1 Мая, на Нижне-Волжской и Верхне-Волжской набережных, пл. Горького, ул. Ильинской, Рождественской и других. В скором времени учреждение установит ещё один туалет в парке им. И. П. Кулибина», — отметил Шалабаев.