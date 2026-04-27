В России утверждён ценз оседлости мигрантам для получения детских пособий

В России утвердили ценз оседлости для мигрантов, которые претендуют на получение детских пособий. Раньше, чтобы воспользоваться этой мерой поддержки, требовалось только российское гражданство и постоянное проживание в стране, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на официальный сайт кабмина.
Теперь единое пособие на детей, а оно весьма существенное, особенно для семей с низким достатком, будет доступно мигрантам только спустя пять лет после получения гражданства РФ.
Депутаты Государственной думы убеждены, что это шаг, направленный на укрепление системы социальной поддержки и более рациональное распределение бюджетных средств.
По их оценке, пятилетний срок гражданства для назначения единого пособия на детей может способствовать более глубокой интеграции новых граждан.
При этом ценз не будет распространяться на тех, кто получил гражданство по рождению или в результате признания гражданином, это касается жители Донбасса и Новороссии, участников программы по переселению соотечественников, бойцов СВО и членов их семей.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее указал, что России не нужны новые граждане, которые приезжают только с целью воспользоваться льготами и социальными выплатами, но при этом нарушают законы. Он подчеркнул, что российское гражданство не должно становиться инструментом исключительно потребительского характера.
Новые правила вступят в силу с 1 апреля 2027 года.